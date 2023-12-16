Van ve Bitlis'te çocuklar Gazze için yürüdü Van ve Bitlis'te çocuklar, Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu ölen akranları için yürüyüş yaptı.

Van ve Bitlis'te çocuklar, Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu ölen akranları için yürüyüş yaptı.

Van'da Filisin'e Destek Platformu tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen çocuklar, pankart ve dövizler taşıyarak Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Ailelerinin de yol kenarından eşlik ettiği çocuklar, yaptıkları basın açıklamasının ardından dağıldı.

Bitlis'te de Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Gazze için destek yürüyüşü düzenlendi.

Haspolat Taziye Evi önünde bir araya gelen çocuklar, Merkez Ulu Camii Meydanı'na kadar yürüdü.

Peygamber Sevdalıları Vakfı İl Temsilcisi İsmail Elban, yaptığı açıklamada, Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekerek dünya kamuoyunu bu konuda sessiz kalmamaya davet etti.

Yürüyüşe vatandaşlar da destek verdi.