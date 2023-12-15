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        Uzman çavuş, silah kazasında şehit oldu

        BİTLİS'te görev yaptığı birlikte silah kazasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen (29), kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit Yetişen´in cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 11:18 Güncelleme: 15.12.2023 - 11:20
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        Uzman çavuş, silah kazasında şehit oldu
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        BİTLİS'te görev yaptığı birlikte silah kazasında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen (29), kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit Yetişen´in cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya uğurlandı.

        Merkeze bağlı Tanrıyar Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen, birliğin yemekhanesinde silah kazasında ağır yaralandı. Tatvan Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Yetişen doktorların tüm müdahalelerine rağmen şehit oldu.

        Şehit Uzman Çavuş Yetişen için İl Jandarma Komutanlığı önünde tören düzenlendi. Törene, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, 10. Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Haşim Bildiş, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Güroymak İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ahmet Barış Ulucanlı, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, bazı sivil toplum örgütü temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetişen'in cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından da özgeçmişi okundu. Cenaze namazının kılınmasından sonrası dualar okundu. Duaların ardından Uzman Çavuş Yetişen'in cenazesi, omuzlarda cenaze aracına taşındı. Cenaze aracıyla Muş'a götürülen şehidin cenazesi, buradan da uçakla ailesinin yaşadığı Adana'ya götürelecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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