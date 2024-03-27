Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Bitlis'te Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi

        Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı iş birliğiyle "Dünya Yetimler Günü" kapsamında iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 09:34 Güncelleme: 27.03.2024 - 09:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı iş birliğiyle "Dünya Yetimler Günü" kapsamında iftar programı düzenlendi.

        Bitlis-Tatvan kara yolundaki tesiste düzenlenen programa, yetim çocuklar ve aileleri katıldı.

        Yemek sonrası açıklama yapan Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 81 ilde ramazan etkinlikleri kapsamında iftar programı düzenlediklerini söyledi.

        Bu kapsamda, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 ilde 8 noktada yetim ve öksüz çocuklar için iftar programı gerçekleştirdiklerini anlatan Ayan, "Genel Müdürlüğümüz ve hayırseverlerin katkılarıyla bu organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyon geçmişten gelen bir gelenektir. Bitlis gibi kadim bir şehrimizde de bu etkinliği düzenlemek bizler için onur ve gurur vericidir." dedi.

        Bitlis Eren Üniversitesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde de öğrenciler için iftar verdiklerini kaydeden Ayan, "Bu kapsamda her gün Bitlis'te 250, Van'da 120, Muş'ta 150, Şırnak'ta 120, Veysel Karani'de ise 300 kişiye iftar veriyoruz. Bu programımız ramazan boyunca devam edecek." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katliam gibi kazada 6 kişi ölmüştü! Kaza anı ortaya çıktı!
        Katliam gibi kazada 6 kişi ölmüştü! Kaza anı ortaya çıktı!
        ABD'deki kazada köprü çöktü, nehre düşenler aranıyor!
        ABD'deki kazada köprü çöktü, nehre düşenler aranıyor!
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Montella: Tüm sorumlu benim!
        Montella: Tüm sorumlu benim!
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        Mehmet Ayan yazdı: 3 savunmacı kim olacak?
        Mehmet Ayan yazdı: 3 savunmacı kim olacak?
        İkale işvereni ibra etmez
        İkale işvereni ibra etmez
        Viyana'da dağıldık!
        Viyana'da dağıldık!
        "Yapay zekâdan korkuyorum"
        "Yapay zekâdan korkuyorum"
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası ne zaman yürürlüğe girecek?
        Almanya'da çifte vatandaşlık yasası ne zaman yürürlüğe girecek?
        Florida'da 14 yaş altına sosyal medya yasağı
        Florida'da 14 yaş altına sosyal medya yasağı
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Katilin tabutuna sırtlarını döndüler!
        Kocaeli'de silahlı kavga! 16 yaşındaki çocuk öldü
        Kocaeli'de silahlı kavga! 16 yaşındaki çocuk öldü
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        EURO 2024'teki son rakibimiz belli oldu!
        EURO 2024'teki son rakibimiz belli oldu!
        İşte olay toplantının deşifresi!
        İşte olay toplantının deşifresi!
        İki bakanlıktan "İsrail ile işbirliği" iddialarına açıklama
        İki bakanlıktan "İsrail ile işbirliği" iddialarına açıklama
        Hangi vitamin eksikliği hangi hastalığa neden olabilir?
        Hangi vitamin eksikliği hangi hastalığa neden olabilir?
        Oto tamir dükkanına saldırı: 3 yaralı
        Oto tamir dükkanına saldırı: 3 yaralı
        "Aç kalırsanız Hz. İsa'ya kavuşursunuz" vaadi: 429 kişi öldü
        "Aç kalırsanız Hz. İsa'ya kavuşursunuz" vaadi: 429 kişi öldü

        Benzer Haberler

        Karda 9 metrelik direği 2 kilometre sırtlarında taşıyıp, 9 köyü elektriğe k...
        Karda 9 metrelik direği 2 kilometre sırtlarında taşıyıp, 9 köyü elektriğe k...
        Bitlis'te elektrik arıza ekipleri, zorlu şartlarda kesintilere müdahale edi...
        Bitlis'te elektrik arıza ekipleri, zorlu şartlarda kesintilere müdahale edi...
        Bitlis'te okullara kar tatili (2)
        Bitlis'te okullara kar tatili (2)
        Bitlis'te okullara kar tatili
        Bitlis'te okullara kar tatili
        Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi
        Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adilcevaz'da konuştu:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adilcevaz'da konuştu: