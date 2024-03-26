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        Karda 9 metrelik direği 2 kilometre sırtlarında taşıyıp, 9 köyü elektriğe kavuşturdular

        BİTLİS'in Hizan ilçesi kırsalında kar yağışı ve kuvvetli rüzgarda elektrik direği devrilip iletim hatları kopunca 9 köy elektriksiz kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 16:41 Güncelleme: 26.03.2024 - 16:45
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        Karda 9 metrelik direği 2 kilometre sırtlarında taşıyıp, 9 köyü elektriğe kavuşturdular
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        BİTLİS'in Hizan ilçesi kırsalında kar yağışı ve kuvvetli rüzgarda elektrik direği devrilip iletim hatları kopunca 9 köy elektriksiz kaldı. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri, araçların gidemediği karlı bölgede 9 metre uzunluğunda 150 kilo ağırlığındaki direği yaklaşık 2 kilometre sırtlarında taşıdı. 5 saat süren çalışmanın ardından direk değiştirildi, ileti hatları onarıldı ve köyler yeniden elektriğe kavuştu.

        Bitlis ve çevresinde 9 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kent merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Hizan ilçesi Gayda köyü kırsalında elektrik direkleri devrilip, ileti hatları koptu. Gayda bölgesindeki arızada 9 köy elektriksiz kaldı. Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) yetkilileri, arıza ekiplerini bölgeye sevk etti. Yolun bir kısmını araçlarla, bir kısmını da yürüyerek bölgeye ulaşan 7 kişilik ekip, 9 metre uzunluk ve 150 kilo ağırlığındaki direği yaklaşık 2 kilometre sırtlarında taşımak zorunda kaldı. Araçların gidemediği bölgede yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından devrilen direk değiştirildi, ileti hatları onarıldıktan sonra 9 köye yeniden elektrik verildi. VEDAŞ saha personeli Mehmet Sezgin Özışık, halkın ramazan ayında mağdur olmaması için araçların gidemediği bölgede zorlu çalışma yaptıklarını söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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