Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ahlat'ta vatandaşlara hitap etti:

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Yüzyılı'nda çok daha ileri hedeflere yürüyeceklerini belirterek, "Sadece bölgemizde değil küresel düzeyde de çok farklı bir konuma ulaşacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 22:58 Güncelleme: 25.03.2024 - 22:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ahlat'ta vatandaşlara hitap etti:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Yüzyılı'nda çok daha ileri hedeflere yürüyeceklerini belirterek, "Sadece bölgemizde değil küresel düzeyde de çok farklı bir konuma ulaşacağız." dedi.

        Bitlis programı kapsamında, Ahlat ilçesindeki Aşağı Çarşı'da düzenlenen mitingde konuşan Yılmaz, bugüne kadar ilçeye önemli hizmetler yaptıklarını, hükümet olarak ilçeye başka bir gözle baktıklarını söyledi.

        Ahlat için yapılan her projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takip ettiğini belirten Yılmaz, yeni dönemde belediye başkan adayları Yavuz Gülmez ile aynı anlayışla hizmetleri sürdüreceklerini aktardı.

        Gülmez'in ilçe için güzel projeler hazırladığını, o projelere merkezi idare olarak ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini dile getiren Yılmaz, "Cumhur İttifakı, toplumun ana damarını oluşturmaktadır. Siyasetimiz bu ana damar üzerinde yükselen bir siyasettir. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve diğer kardeşlerimizle birlikte. Biz ana damarı temsil ediyoruz. Ahlat'ın da bu damardan, birlik siyasetinden ayrılmayacağına gönülden inanıyorum." diye konuştu.

        Siyasetlerinin, makam ve mevki siyaseti olmadığını, bunların geçici olduğunu dile getiren Yılmaz, "Önemli olan o makamlardayken halka hizmet etmek, ihtiyaçlarını görmek, birlikten yana olmaktır. Nefsinizin ve menfaatinizin aleyhine de olsa birlikten ayrılmamaktır. Kim ne yaparsa yapsın Ahlat'ın birliğimize güç vereceğine inanıyorum. Rahmetli Muhsin Başkanımızı da yad ediyoruz. Her zaman 'birlik siyaseti' derdi. Birlik siyasetini Ahlat'tan selamlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Allah, kardeşliğimizi daim kılsın"

        Yerelde ve genelde siyasetlerinin eser ve hizmet siyaseti olduğunu dile getiren Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bugüne kadar demokraside ve kalkınmada büyük hamleler yaptıklarını vurguladı.

        Ülkeyi vesayetlerden ve fitnelerden kurtardıklarını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Türkiye Yüzyılı'nda çok daha ileri hedeflere yürüyeceğiz. Sadece bölgemizde değil küresel düzeyde de çok farklı bir konuma ulaşacağız. Bunun için sadece birlik ve beraberlik siyasetine ihtiyacımız var. Biz bir ve beraber olmazsak başkalarına fırsat doğar. Ahlat halkı bunu en güzel şekilde değerlendirecektir. Buna yürekten inanıyorum. Başkalarına fırsat vermeyecek, birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza edecektir. Allah kardeşliğimizi daim kılsın."

        Ülkenin her tarafına aynı gözle baktıklarını, ayrım yapmadıklarını belirten Yılmaz, "81 bir ilimiz ve tüm vatandaşlarımız bizim için azizdir. Ayrımcılık yapmadık. Ne bir vatandaşımıza ne de bir bölgemize karşı. Hiçbir ayrım gözetmedik. Allah korusun. Tüm vatandaşlarımızı seviyoruz. Etnik kimliği, mezhebi, düşüncesi ne olursa olsun. Hepsi bizim insanımız. Bakın Gazze'yi, başka yerleri görüyorsunuz. Bizim daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bir olacağız, güçlü olacağız. Sadece Türkiye'de değil dünyada da mazlumlara daha çok sahip çıkacağız. Selçuklunun, Osmanlı'nın torunlarına da bu yakışır." ifadelerini kullandı.

        Programa, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, belediye başkan adayları ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mersin'de işçi servisi devrildi: 23 yaralı
        Mersin'de işçi servisi devrildi: 23 yaralı
        Putin: Saldırıyı kimin yaptırdığını bilmek istiyoruz
        Putin: Saldırıyı kimin yaptırdığını bilmek istiyoruz
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu
        Imposter Sendromunu yenmek için 6 tavsiye
        Imposter Sendromunu yenmek için 6 tavsiye
        "Arda Güler ilk 11'de olacak"
        "Arda Güler ilk 11'de olacak"
        ÖSYM duyurdu! YKS için 2. geç başvuru alınacak
        ÖSYM duyurdu! YKS için 2. geç başvuru alınacak
        İstanbul’da dehşet
        İstanbul’da dehşet
        Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi
        Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Çocuklarda migren tehlikesine dikkat!
        Çocuklarda migren tehlikesine dikkat!
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Türkiye'ye geliyor
        Türkiye'ye geliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        EYT'den sonra İYT!
        EYT'den sonra İYT!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyon 2025'te yüzde 15'lere, 2026'da t...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyon 2025'te yüzde 15'lere, 2026'da t...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyon 2025'te yüzde 15'lere, 2026'da t...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyon 2025'te yüzde 15'lere, 2026'da t...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bitlis'te konuştu:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bitlis'te konuştu:
        Güroymaklı Aydemir, masa tenisinde Türkiye şampiyonu oldu
        Güroymaklı Aydemir, masa tenisinde Türkiye şampiyonu oldu
        Bitlis kent merkezinde kar kalınlığı 64 santim, yükseklerde 1 metreyi geçti
        Bitlis kent merkezinde kar kalınlığı 64 santim, yükseklerde 1 metreyi geçti
        Tatvan'da kar yağışı etkili oldu
        Tatvan'da kar yağışı etkili oldu