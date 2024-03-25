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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyon 2025'te yüzde 15'lere, 2026'da tek hanelere düşecek

        CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu yılın ortalarından itibaren göreceksiniz enflasyonda düşüşler başlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 17:16 Güncelleme: 25.03.2024 - 17:20
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyon 2025'te yüzde 15'lere, 2026'da tek hanelere düşecek
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        CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu yılın ortalarından itibaren göreceksiniz enflasyonda düşüşler başlayacak. Bu işler böyle hemen olmuyor. Dünyada da bizde de. Aşama aşama gerçekleştiriyorsunuz. Belli bir zaman alıyor. Yılın ortasından itibaren düşmeye başlayacak. Gelecek yıl yüzde 15'lere düşürmeyi hedefliyoruz. 2026'da ise yeniden tek hane olacak inşallah. Biz başkaları gibi laf olsun diye söylemiyoruz. Planını, programın, politikalarını yapmış durumdayız" dedi.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı’dan helikopterle Bitlis’e geldi. Partisinin belediye başkan adayı Nesrullah Tanğlay 'a destek verilmesini isteyen Yılmaz, Ulu Cami meydanında halka hitap etti. "Özgürlükleri artırdık" diyen Yılmaz, "AK Parti zihniyetimiz başından beri şunu savundu. Dini milliyetçilik yapmayacağız. Kimsenin inancıyla, mezhebiyle uğraşmayacağız dedik. Etnik milliyetçilik yapmayacağız dedik. Kimsenin etnik kimliğiyle uğraşmadık. Herkesin kendi kimliği şerefidir dedik. Özgürlükleri arttırdık. Bölgesel milliyetçilik yapmayacağız dedik, batıda ne varsa doğuda da olacak dedik. Ve son 24 yılda Doğu’da, Güneydoğu’da hiçbir dönem olmadığı kadar hizmeti insanlarımızla buluşturduk. Yollarından, üniversitelerine, organize sanayi bölgelerinden, kırsal alanına her konuda hiçbir dönem atılmamış adımları attık. Ve milletimize sunduk. Bu bir zihniyetin ürünüdür. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, anlayışının ürünüdür. Bu insanı esas alan siyasetin sonucudur. Eser ve hizmet anlayışının sonucudur. Yıkan değil, tahrip eden değil, inşa eden bir siyaset anlayışının sonucudur" dedi.

        ‘DEMOKRASİNİN DE, KALKINMANIN DA DÜŞMANI TERÖRDÜR’

        Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yıllarca terörden çok çektiğini, bunda en çok zararı bölge insanının gördüğünü belirten Yılmaz, "Doğu ve Güneydoğu tarihinde hiç olmadığı kadar hizmet aldı. Diğer taraftan geçmişte yaşadığımız terör dönemlerini, o dönemin getirdiği şartları da hepiniz biliyorsunuz. Terör tüm Türkiye'ye zarar verdi ama en büyük zararı bölgemize verdi. Burada yaşayan insanımıza verdi. Doğrudan zararları dışında, dolaylı olarak da çok büyük zararlar verdi. Terör nedeniyle yaylalarımızı kullanamadık. Terör nedeniyle turist gelmedi, sermaye gelmedi, yatırım gelmedi. Nitelikli eleman gelmedi bu bölgemize. Ve bunun bütün maliyetini bu bölgede yaşayan insanımız çekti. Ama şimdi tam tersine huzur ve güven ortamı var. Ben son dönemlerde, Doğu’da, Güneydoğu’da birçok ilimizi ziyaret ettim. Allah'a şükürler olsun. Bir huzur ortamındayız. Bir güven ortamındayız. Her zaman söylüyorum, burada da tekrar edeceğim. Demokrasinin de kalkınmanın da düşmanı terördür. Terörün olduğu yerde ne demokrasi olur, ne kalkınma olur. Huzurun, güvenin olduğu yerde de hem demokrasi olur, hem kalkınma olur" diye konuştu.

        Bitlis'te son 5 yılda özel sektörde 17 bin yeni istihdamın olduğunu da belirten Yılmaz, huzurun olmadığı yerde bunların olamayacağını söyledi. Çevre Şehircilik Bakanlığı ile diğer ilgili bakanlıklarla birlikte Bitlis'i dönüştürdüklerini belirten Yılmaz, "Buraya 1 milyar liradan fazla kaynak harcandı. Eski parayla bir katrilyondan daha fazla para harcandı. Ve yıkılması gerek yerler yıkıldı. Yıkımla ilgili birileri tezviratlar yapıyormuş. Şurası da yıkılacak, burası da yıkılacak. Yıkım işi bitti arkadaşlar. Bundan sonra sadece yapım işi var. O yıkımların yapılması gerekiyordu. Yapıldı bitti. Kale altındaki yapılar yıkılacakmış diyorlar. Öyle bir şey yok. Ona sakın inanmayın. Öyle bir planımız da projemiz de yok. Bundan sonra buraları daha çok güzel yapmak için çalışacağız" dedi.

        ‘VAATLERİNİN NE OLDUĞUNU BİLE HATIRLAMIYORLAR’

        Yılmaz, "Bazı siyasetçiler var. Seçimden önce söz verirler. Seçimden sonra o verdikleri sözü unuturlar. Hatta öyleleri var ki; geçen televizyonlardan da izledim, bırakın vaatlerini yerine getirmeyi, vaatlerinin ne olduğunu bile hatırlamıyorlar. Biz o anlayışta değiliz. AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik anlayışıyla yapamayacağımızı söylemeyiz. Söylediğimizin de peşinden sonuna kadar koşarız. Gece gündüz uğraşırız. Bazen kısmet olmaz, elde olmayan işler olur. Ona bir şey diyemem" dedi.

        2026’DA ENFLASYON TEK RAKAMLARA DÜŞECEK

        Bu yılın ortalarından itibaren enflasyonda düşüşlerin başlayacağını belirten Yılmaz, "Ekonomimizi büyütürken tek sıkıntımız var; enflasyon. Büyümemiz iyi. Bakın geçen sene 4,5 büyümüşüz. Milli gelirimiz 230 milyardan 1,1 trilyonun üstüne çıkmış. 2002’de 3 bin 600 dolar olan kişi başına gelirimiz geçen sene 13 bin 110 dolara kadar yükseldi. İhracatımız artıyor, istihdamımız artıyor. Daha da büyüyecek, tek sorunumuz fiyatlar. Bunu da önceliklerimiz arasına almış durumdayız. Bunun planını, programını yapmış durumdayız. Bu yılın ortalarından itibaren göreceksiniz enflasyonda düşüşler başlayacak. Bu işler böyle hemen olmuyor. Dünyada da bizde de. Aşama aşama gerçekleştiriyorsunuz. Belli bir zaman alıyor. Yılın ortasından itibaren düşmeye başlayacak. Gelecek yıl yüzde 15’lere düşürmeyi hedefliyoruz. 2026’da ise yeniden tek hane olacak inşallah. Biz başkaları gibi laf olsun diye söylemiyoruz. Planını, programın, politikalarını yapmış durumdayız. Adım adım hayata geçiriyoruz, uyguluyoruz. Oyunuzu Bitlis'in geleceğine, oyunuzu hizmetlere verin. Laf üstüne laf koyanlara değil, taş üstüne taş koyanlara oyunuzu verin" diye konuştu.

        Yılmaz, konuşmasının ardından Tatvan ilçesine geçerek burada da Tatvan adayı Fettah Aksoy için destek istedi.

        Yılmaz, iftarda sivil toplu örgütü temsilcileriyle bir araya gelecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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