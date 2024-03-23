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        Hizan'da kaybolan kişi için arama çalışmaları başlatıldı

        Bitlis'in Hizan ilçesinde iki gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 18:19 Güncelleme: 23.03.2024 - 18:19
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        Hizan'da kaybolan kişi için arama çalışmaları başlatıldı
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        Bitlis'in Hizan ilçesinde iki gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları başlatıldı.

        Görece köyünde yaşayan 65 yaşındaki Nasır Bülbül'den iki gündür haber alamayan ailesi, jandarmaya haber verdi.

        Jandarma Arama ve Kurtarma, AFAD ve Hizan Arama ve Kurtarma ekipleri, kırsalda ve derede arama çalışması başlattı.

        Hizan Arama ve Kurtarma ekibinden Şerif Ekinci, 21 Mart'a kaybolan vatandaş için arama kurtarma çalışması başlattıklarını söyledi.

        Ekinci, "Dere kenarında ceketi katlanmış bir şekilde bulundu. Üzerinde takma dişleri vardı. Tüm çalışmalara rağmen kendisi henüz bulunamadı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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