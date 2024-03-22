Bitlis'te okullara kar tatili

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada,“ Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle, 22.03.2024 tarihinde merkez ilçe ve merkez ilçeye bağlı köylerimizde resmi ve özel eğitim kurumlarında Özel Eğitim Kursları, Rehberlik Merkezleri ve Halk Eğitim Kursları dahil eğitime 1 gün ara verilmiştir.” denildi..

Kentte etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle kentte ilk ve ortaöğretimde eğitime 22 Mart Cuma günü ara verildi.

BİTLİS'te4 gündür aralıklarla devam eden kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kentte ilk, ortaokul ve liselerde bugün eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

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