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        Bitlis merkezde kar kalınlığı 15 santimetre

        BİTLİS'te aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 11:32 Güncelleme: 21.03.2024 - 11:35
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        Bitlis merkezde kar kalınlığı 15 santimetre
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        BİTLİS’te aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının merkezde 15, yüksek kesimlerde ise 35 santimetreye ulaştığı kentte, kapanan yoların açılması için çalışma başlatıldı.

        Bitlis ve çevresinde 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, bugün etkisini artırdı. Kenti beyaza bürüyen kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla süreceği belirtilirken, merkezdeki kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerde 35 santimetreyi bulan kar nedeniyle 4 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdür Ümit Kurtkan, kapanan yolların açılması için çalışmalara başladıklarını söyledi. Öte yandan etkili olan sulu kar nedeniyle çığ uyarısı yapıldı. Yetkililer, eğimin fazla olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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