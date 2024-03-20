Bitlis'te DEM Parti'nin düzenlediği Nevruz kutlamasına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

Açıklamada, "Söz konusu etkinlik nedeniyle alan ve çevresinde yapılan güvenlik uygulamalarında, terör örgütünü niteleyen bez paçavra ile alana girmeye çalışan 4 kişi gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

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