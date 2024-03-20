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        Bitlis'te "Sosyal Hizmet Günü" etkinliği düzenlendi

        Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öncülüğünde 15 Mart Sosyal Hizmet Günü'nü etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 12:37 Güncelleme: 20.03.2024 - 12:37
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        Bitlis'te "Sosyal Hizmet Günü" etkinliği düzenlendi
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        Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öncülüğünde 15 Mart Sosyal Hizmet Günü'nü etkinliği düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen programda, sosyal hizmetin toplum üzerindeki etkileyici rolüne dikkat çekildi.

        Programda konuşan rektör yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, sosyal hizmet uzmanlarının zor şartlarda yaşayan kesimlere sağladıkları destek ve hizmetin önemine vurgu yaptı.

        Sosyal hizmetin toplumsal refah ve kalkınmadaki rolünün altını çizen Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erkan Dikici ise etkinliğin düzenlenmesine katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Doğan da sosyal hizmetin sunduğu imkanlar ve geleceğe yönelik projeler hakkında bilgiler paylaştı.

        Etkinlik, katılımcılara plaket ve teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi.

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