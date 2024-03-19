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        Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan meydana geldi

        Bitlis'te heyelanın meydana geldiği Bitlis-Baykan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 07:58 Güncelleme: 19.03.2024 - 07:58
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        Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan meydana geldi
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        Bitlis'te heyelanın meydana geldiği Bitlis-Baykan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

        AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece 03.30 sıralarında Bitlis-Baykan kara yolunun Ağaçdere köyü mevkisinde, heyelan meydana geldi.

        Toprak yığını ve kaya parçalarının düşmesi sonucu Bitlis-Baykan istikameti tamamen, Baykan-Bitlis istikametinin de bir şeridi kapandı.

        Heyelan sırasında yoldan geçen bir otomobildeki kişiler, düşen kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin güvenlik önlemi aldığı yolda, Karayolları görevlileri tarafından çalışma başlatıldı.

        Toprak yığını ve kaya parçalarının yaklaşık 3 saat süren çalışmayla temizlenmesinin ardından Bitlis-Baykan kara yolu kontrollü olarak araç geçişlerine açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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