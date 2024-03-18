Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, Ergezen Ortaokulu ile Yunus Ensari İlk Okulu öğrencileri tarafından gösteriler sahnelendi.

Katılımcılar, törenden sonra şehitliği ziyaret ederek dua etti.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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