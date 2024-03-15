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        Bitlis Devlet Hastanesi'nde iftar sonrası 5 poliklinikte hizmet veriliyor

        Bitlis Devlet Hastanesi'nde ramazan dolayısıyla 5 poliklinik iftar sonrası hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 13:16 Güncelleme: 15.03.2024 - 13:16
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        Bitlis Devlet Hastanesi'nde iftar sonrası 5 poliklinikte hizmet veriliyor
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        Bitlis Devlet Hastanesi'nde ramazan dolayısıyla 5 poliklinik iftar sonrası hizmet vermeye başladı.

        Bitlis Devlet Hastanesi Başhekimi Serhat Göçüncü, ramazanda mesai saatleri dışında akşam 20.00-22.30 saatleri arasında 5 polikliniğin açık olduğunu söyledi.

        Kadın doğum, çocuk, ortopedi, enfeksiyon ve iç hastalıkları polikliniklerinin ramazan boyunca iftardan sonra hizmet vereceğini anlatan Göçüncü, şöyle konuştu:

        "Bölgemizin ramazan hassasiyetini bildiğimiz için gündüz mağdur olan hastalara gece bu kolaylığı sağlamak adına bu kararı aldık. Burada poliklinik açan hekimlerimize teşekkür etmek istiyorum. Bu hizmetin herhangi bir maddi karşılığı yok. Akşam 2,5 saat MHRS ile hasta bakıyorlar. Bu uygulamayı sosyal medya aracılığıyla duyurduk. Gelen hasta sayısı fazla. Bu hizmetin bölgede ilk olması nedeniyle ilerleyen günlerde hasta sayısında daha da artış olacak. Bu uygulamanın acil polikliniğinin yükünü azaltması açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz."

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