Bitlis'te havacılık eğitimlerine katılan üniversite öğrencilerine sertifika verildi

Ulutaş, kulübün faaliyetlerine verdiği destekten dolayı BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'a teşekkür etti.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurullah Ulutaş, sertifika almaya hak kazanan öğrencileri tebrik etti.

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