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        Bitlis'te havacılık eğitimlerine katılan üniversite öğrencilerine sertifika verildi

        Bitlis Eren Üniversitesince (BEÜ) düzenlenen havacılık eğitimine katılan Havacılık Kulübü öğrencileri sertifikalarını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 16:13 Güncelleme: 13.03.2024 - 16:57
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        Bitlis'te havacılık eğitimlerine katılan üniversite öğrencilerine sertifika verildi
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        Bitlis Eren Üniversitesince (BEÜ) düzenlenen havacılık eğitimine katılan Havacılık Kulübü öğrencileri sertifikalarını aldı.

        İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurullah Ulutaş, sertifika almaya hak kazanan öğrencileri tebrik etti.

        Ulutaş, kulübün faaliyetlerine verdiği destekten dolayı BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'a teşekkür etti.

        Havacılık Kulübü Danışmanı Öğretim Görevlisi Murat Çiçek de 2022'de kurulan kulübün bugüne kadarki faaliyetleri hakkında bilgiler verdi, yapılacak çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

        Yamaç paraşütü eğitmeni Hıncal Doğan'ın yamaç paraşütü hakkında deneyimlerini paylaşmasının ardından öğrencilere sertifikalarının verilmesiyle son bulan törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, yamaç paraşütü pilotu Ersin Akın ve öğrenciler katıldı.

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        Galeri

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