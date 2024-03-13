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        Bitlis'te yetişen geleceğin sanatçıları yaptıkları eserlerle yıl sonu sergisine hazırlanıyor

        Bitlis Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, yaptıkları heykel, tablo ve resimlerle yıl sonu sergisine hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 16:10 Güncelleme: 13.03.2024 - 16:56
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        Bitlis'te yetişen geleceğin sanatçıları yaptıkları eserlerle yıl sonu sergisine hazırlanıyor
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        Bitlis Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, yaptıkları heykel, tablo ve resimlerle yıl sonu sergisine hazırlanıyor.

        Bitlis'in kırsal bölgelerinden getirilen kil ve kırmızı toprağı okulun atölyesinde işleyen öğrenciler, tarihteki önemli isimlerin ve bilim insanlarının heykellerini yapıyor.

        Okulun atölyesinde birbirinden farklı resimler de çizen öğrenciler, yaptıkları eserleri yıl sonu sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunmayı hedefliyor.

        Okulun resim ve heykel bölümü öğretmeni Yunus Sıpor, gazetecilere, Bitlis'te sanatı daha ileriye taşımayı ve topluma faydalı bireyler yetiştirmeyi amaç edindiklerini söyledi.

        Heykel dersinin 11 ve 12. sınıfta verildiğini anlatan Sıpor, şöyle konuştu:

        "Heykel derslerimizi rölyeften başlayarak üç boyutlu kalıplama işlemiyle bitiriyoruz. Çamurları bölgedeki köylerden temin ediyoruz. Bölgemizde kırmızı toprak çok fazla var. Heykel dersinde kil ve çamurdan heykeller yapıyoruz. Çalışmalarımızda tarihi karakterleri ve bilim insanlarını işledik. Güzel Sanatlar Lisesi olarak her yıl sonunda büyük çapta bir sergi açıyoruz. Bu sergide heykel, rölyef, yağlı boya ve karakalem çalışmalarımız oluyor. Her yıl istisnasız bu çalışmaları halkımıza sunuyoruz. Buradan mezun ettiğimiz öğrencileri kazanabilecekleri en iyi üniversiteye hazırlama çabasındayız."

        Öğrencilerden Sefa Ayaz ise tarihte önemli bir yer sahip bilim insanlarının heykellerini yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu tür çalışmalar hem üç boyutlu bakış açımızı geliştiriyor hem de üniversite hayatımız için ön hazırlık oluyor. İzmir 9 Eylül Üniversitesi'ni okumak istiyorum. Güzel sanatlar, yeteneğimizin değerlendirmemizde bize çok yardımcı olan, yeteneğimizi pekiştiren ve bilgimize bilgi katan bir lise. Öğretmenleri ve atölye ortamıyla yeteneğimizi geliştirebileceğimiz bir alan." diye konuştu.

        Okulun 12. sınıf öğrencisi Ruken Bozdağ da okulun kendisine sunduğu birçok imkandan faydalandığını kaydetti.

        Bozdağ, "Burada heykeller yapıyoruz. Üç boyutlu sanat atölye dersi diye geçiyor. Bu konuda çok şanslıyız. Hedefim Mimar Sinan Üniversitesi'ni kazanmak. Onun için çalışıyorum. Hocalarımız çok yardımcı oluyor." dedi.

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