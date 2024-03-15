Bitlis'te teröristlerin kullandığı mağarada mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele çalışmaları kapsamında, 13 Mart'ta merkez ilçe kırsalında "Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak" operasyonu gerçekleştirildi.

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