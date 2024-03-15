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        Bitlis'te teröristlerin kullandığı mağarada mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

        Bitlis'te, PKK'lı teröristlerin kullandığı mağarada, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 12:56 Güncelleme: 15.03.2024 - 12:56
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        Bitlis'te teröristlerin kullandığı mağarada mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
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        Bitlis'te, PKK'lı teröristlerin kullandığı mağarada, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele çalışmaları kapsamında, 13 Mart'ta merkez ilçe kırsalında "Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak" operasyonu gerçekleştirildi.

        Operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan mağarada, 12 kilogramlık 40 mutfak tüpü, 4 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, pil, büyük telsiz mandalı, 50 metre elektrik kablosu, ışıldak, ilaç malzemesi ve mutfak araçları ele geçirildi.

        Ele geçirilen malzemeler, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı.

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