Bitlis'te teröristlerin kullandığı mağarada mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Bitlis'te, PKK'lı teröristlerin kullandığı mağarada, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Bitlis'te, PKK'lı teröristlerin kullandığı mağarada, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele çalışmaları kapsamında, 13 Mart'ta merkez ilçe kırsalında "Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak" operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyonda, terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan mağarada, 12 kilogramlık 40 mutfak tüpü, 4 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, pil, büyük telsiz mandalı, 50 metre elektrik kablosu, ışıldak, ilaç malzemesi ve mutfak araçları ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı.
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