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        Hizan Kaymakamı Özçelik askerlerle iftar yaptı

        Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görev yapan askerlerle iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 21:24 Güncelleme: 14.03.2024 - 21:24
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        Hizan Kaymakamı Özçelik askerlerle iftar yaptı
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        Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görev yapan askerlerle iftar yaptı.

        Taburda görev yapan güvenlik güçleriyle sohbet eden Özçelik, ramazanın bereketini askerlerle aynı sofrada paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

        Jandarma teşkilatının var olduğu günden bugüne zorlu koşullarda vatan ve bayrak için mücadelesini sürdürdüğünü ifade eden Özçelik, şöyle konuştu:

        "Ordularıyla kıtalara hükmetmiş bir millettin mensupları olarak bizim toplumumuzda asker ocağının ve askerlerimizin yeri de bir başkadır. Vatan için görev yapmak, hangi kademede olursa olsun kutsaldır, anlamlıdır ve kıymetlidir. Vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşamaları için buradaki kardeşlerimiz vazifelerini en iyi şekilde yerine getiriyorlar. Sizlerle gurur duyuyoruz. Allah sizi korusun, ayağınıza taş değmesin."

        İftar programına, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Ömür Tekeli, İlçe Emniyet Müdürü İlker Çınar ve askerler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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