Bitlis'te yeni itfaiye hizmet binası açıldı

Binanın afet durumlarında koordinasyon merkezi olarak da kullanılabileceğini belirten Tanğlay, "Binamızı deprem genelgesine göre inşa ettik. İtfaiye teşkilatımıza önem veriyoruz. Afetlerde vatandaşlarımızın yardımına koşuyor. Yeni dönemde itfaiye teşkilatımızın imkanlarını daha da artıracağız.Yeni binamızın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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