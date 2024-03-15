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        Halatla inilen mağarada teröristlere ait malzemeler ele geçirildi

        BİTLİS'te jandarmanın halatla indiği mağarada PKK'lı teröristlere ait patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerle yaşam malzemeleri ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 13:49 Güncelleme: 15.03.2024 - 13:55
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        Halatla inilen mağarada teröristlere ait malzemeler ele geçirildi
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        BİTLİS'te jandarmanın halatla indiği mağarada PKK'lı teröristlere ait patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerle yaşam malzemeleri ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği, 'Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak' operasyonu kapsamında arazide teröristlerin kullandığı bir mağara tespit edildi. Zorlu arazi şartlarında jandarma ekiplerinin halatla indiği mağarada, 40 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü, 4 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 sekizli pil bloğu, 2 dörtlü pil bloğu, 1 üçlü pil bloğu, 1 büyük telsiz mandalı, 50 metre elektrik kablosu, 1 ışıldak, muhtelif miktarda ilaç malzemesi ve mutfak araç gereci ele geçirildi.

        Delil niteliğinde olan malzemeler muhafaza altına alınırken, diğerleri yerinde imha edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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