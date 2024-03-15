Halatla inilen mağarada teröristlere ait malzemeler ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği, 'Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak' operasyonu kapsamında arazide teröristlerin kullandığı bir mağara tespit edildi. Zorlu arazi şartlarında jandarma ekiplerinin halatla indiği mağarada, 40 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü, 4 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 sekizli pil bloğu, 2 dörtlü pil bloğu, 1 üçlü pil bloğu, 1 büyük telsiz mandalı, 50 metre elektrik kablosu, 1 ışıldak, muhtelif miktarda ilaç malzemesi ve mutfak araç gereci ele geçirildi.

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