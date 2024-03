Hizan Kaymakamı Özçelik'ten esnaf ziyareti

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, esnafı ziyaret etti.

İş yeri sahiplerinin talep ve sorunlarını dinleyen Özçelik, vatandaşlarla da bir araya geldi.

Her zaman halkın yanında olduğunu belirten Özçelik, "Devlet halkıyla vardır. Birebir ziyarette bulunarak, sorunlarını dinliyor, onların ilçemizle ilgili önerilerini değerlendiriyoruz. Amacımız, halkımıza her şeyin en iyisini sunarak yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamak. Halkımıza kapımız her zaman açıktır ve açık kalacaktır." dedi.