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        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Bitlis'te konuştu:

        HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Aday gösterdiğimiz her yerde seçimi kazanmak için elimizden gelen çabayı ortaya koyacağız. Bu çabayı ortaya koyarken asla çirkinleşmeyeceğiz, sertleşmeyeceğiz ve birilerinin tuzağına düşmeyeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 17:13 Güncelleme: 18.03.2024 - 17:13
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        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Bitlis'te konuştu:
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        HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Aday gösterdiğimiz her yerde seçimi kazanmak için elimizden gelen çabayı ortaya koyacağız. Bu çabayı ortaya koyarken asla çirkinleşmeyeceğiz, sertleşmeyeceğiz ve birilerinin tuzağına düşmeyeceğiz." dedi.

        Bitlis'e gelen Yapıcıoğlu, partisinin il başkanlığında yaptığı açıklamada, bugün yine Gazze'den imdat çığlıklarının yükseldiğini söyledi.

        Yapılan saldırılarda çok sayıda şehit ve yaralının olduğunu belirten Yapıcıoğlu, İsrail'in dünyanın gözünün içine baka baka katliamlarına, soykırımlarına devam ettiğini dile getirdi.

        Mecliste olmalarından rahatsızlık duyulduğunu ve bunun açıkça dile getirildiğini belirten Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

        "Şimdi de seçime girmemizden rahatsız oluyorlar. İttifak içinde olmamızdan rahatsız olanlar var. Şimdi de tek başımıza seçime girmemizden rahatsız oluyorlar. Onların rahatsız olmasında bir beis görmüyoruz. Üzerimizden bazı oyunlarla milleti rahatsız etmenize asla izin vermeyeceğiz. Oyunlarınızı ve fitnelerinizi daha önce yaptığımız gibi yine boşa çıkaracağız. Onların bu çirkin, düşmanlaştırıcı, kutuplaştırıcı ve çatıştırıcı söylemlerine rağmen inatla, ısrarla gittiğimiz her yere kardeşlik, huzur ve iyilik tohumlarını ekmeye devam edeceğiz. Hep söyledik, yine söylüyoruz. Önümüzde bir seçim var. Seçimlere gidiyoruz, savaşa gitmiyoruz. Herkes kullandığı dile dikkat etmek zorunda. Siyasi partiler birbirlerinin siyasi rakipleridir, düşmanı değil."

        81 il ve 666 ilçede belediye başkan adaylarının bulunduğunu; partilerinin, adaylarını geri çekeceğine yönelik söylemlerin gerçek dışı olduğunu belirten Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımıza sesleniyoruz, geri çekmek için aday göstermedik. Aday gösterdiğimiz her yerde seçimi kazanmak için elimizden gelen çabayı ortaya koyacağız. Bu çabayı ortaya koyarken asla çirkinleşmeyeceğiz, sertleşmeyeceğiz ve birilerinin tuzağına düşmeyeceğiz. Siyasetimizi yapacağız. Sadece kendimizi, projelerimizi, siyasete bakışımızı, yerel yönetimlerden anladığımızı, yerel yönetimleri kazandığımızda neler yapacağımızı ve neler yapmak istediğimizi milletimizle paylaşarak bir seçim kampanyası yürütüyoruz. Bu çizgide kampanyamızı yürütmeye devam edeceğiz. Şimdiden seçimlerin ve sonuçlarının milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah Türkiye genelinde girmiş olduğumuz bu seçimde, önceki seçimlerde aldığımız oyları birkaç kat artıracağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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