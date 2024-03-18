HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Adaylarımızı geri çekmek için aday göstermedik

HÜRDava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Bütün vatandaşlara buradan sesleniyoruz, adaylarımızı geri çekmek için aday göstermedik. Aday gösterdiğimiz her yerde seçimleri kazanmak için elimizden gelen her türlü çabayı ortaya koyacağız" dedi.

Bitlis'e gelen HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, parti binasında İl Başkanı Hüsnü Eribol ve Belediye Başkan adayı Cengiz Karakaya ile basın toplantısı düzenledi. Yapıcıoğlu, "Seçimle ilgili son 2 haftaya girdik ve maalesef daha önceki seçim hep şikayet ettiğimiz bir şey vardı; siyasetin dili ile ilgili müştekiydik. Çok sert, çok kırıcı, kışkırtıcı bir dil kullanılıyor. Belki daha önceki seçimlerdekinden daha sert bir dil kullanılmaya başlandı. Bizim temennimiz ve doğrudan doğruya halkla temaslarda gözlemlediğimiz şudur ki inşallah bu kez milletimiz bu olumsuz, bu kirli dili kullananlara prim vermeyecek, onlara hak ettikleri cevabı verecektir. Meclis'te olmamızdan rahatsız olanlar var. Bunu açıkça dile getirdiler. Şimdi de seçime girmemizden rahatsız oluyor. İttifak içerisinde olmamızdan rahatsız olanlar var. Şimdi de tek başınıza seçime girmemizden rahatsız oluyorlar. Olsunlar, onların rahatsız olmasında herhangi bir beis gömüyoruz. 'Rahatsız olabilirsiniz' diyoruz. Beyler, bayanlar ama şundan emin olun. Milleti rahatsız etmenize asla izin vermeyeceğiz. Sizin oyunlarınızı, sizin fitnelerinizi inşallah daha önce yaptığımız gibi yine boşa çıkaracağız. Onların bu çirkin söylemlerine, onların bu düşmanlaştırıcı, kutuplaştırıcı, çatıştırıcı söylemlerine rağmen inatla, ısrarla gittiğimiz her yere kardeşlik tohumlarını, huzur tohumlarını, iyilik tohumlarını ekmeye devam edeceğiz. Fitnecilere prim vermedik. İnanıyoruz ki milletimiz de prim vermeyecek ve inşallah onlar başta da söylediğim gibi kendi hazırladıkları tuzaklara kendileri düşecekler. Hep söyledik, yine söylüyoruz. Bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz. Önümüzde bir seçim var, seçimlere gidiyoruz, savaşa gitmiyoruz. Dolayısıyla herkes kullandığı dile dikkat etmek zorundadır. Siyasi partiler, birbirlerinin siyasi rakipleridir. Birbirlerinin düşmanı değildir. Dolayısıyla bu siyasi bir dil değil" dedi.

'ASLA BİRİLERİNİN TUZAĞINA DÜŞMEYECEĞİZ'

HÜDA PAR'ın adaylarını çekeceği yönündeki iddialara ilişkin de Yapıcıoğlu, şunları söyledi:

"Daha önce söyledik, bir daha söylüyoruz. 81 ilin tamamında, kendi adaylarımızla seçimlere gidiyoruz. 922 ilçenin 666'sında bizim belediye başkan adaylarımız var. Büyükşehir olmayan illerimizin merkez ilçeleri de dahil 973 ilçenin tamamında, bizim meclis üyesi adaylarımız var ve kendi adaylarımızla, kendi logomuzla seçimlere giriyoruz. Birileri, son günlerde, 'HÜDA PAR şu veya bu partinin lehinde ya da aleyhinde aday çekecek' diye bir söylem geliştiriyor. Bu da gerçek dışıdır. Bütün vatandaşlara buradan sesleniyoruz, adaylarımızı geri çekmek için aday göstermedik. Aday gösterdiğimiz her yerde seçimleri kazanmak için elimizden gelen her türlü çabayı ortaya koyacağız. Ama bu çabayı ortaya koyarken asla çirkinleşmeyeceğiz, asla sertleşmeyeceğiz. Asla birilerinin tuzağına düşmeyeceğiz, siyasetimizi yapacağız. Başkasını anlatma ihtiyacını da duymuyoruz. Sadece kendimizi, projelerimizi, siyasete bakışımızı, yerel yönetimlerden anladığımızı ve yerel yönetimleri kazandığımızda, neler yapacağımızı, neler yapmak istediğimizi milletimizle paylaşarak, bir seçim kampanyası yürütüyoruz. İnşallah bu çizgimizde, bu kampanyamızı yürütmeye devam edeceğiz. Şimdiden seçimlerin ve sonuçlarını milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

'YÜZDE 80'İNİN HÜDA PAR'DAN HABERİ YOKTU'

Anketlere ilişkin de değerlendirme yapan Yapıcıoğlu, "Daha önceki anketlerde bizim gördüğümüz şey şudur; 2018 seçimlerinde vatandaşın çok az bir kısmı HÜDA PAR'ı duymuş, tanımıştı. Geldiğimiz 2024 yılı, 2018'in tablosu yok. 2018'de vatandaşlarımızın yüzde 80'inin HÜDA PAR'dan haberi yoktu. Şimdi yüzde 80'inden fazlası HÜDAPAR’ı tanıyor. Saha da bunu gösteriyor" diye konuştu.