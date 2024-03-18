Programa, Kaymakam Nurhalil Özçelik, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Ömür Tekeli, İlçe Emniyet Müdürü İlker Çınar, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kültür Merkezi konferans salonunda devam eden programda Kur'an-ı Kerim okundu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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