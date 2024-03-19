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        3 aydır kapalı tutulan Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düştü (2)

        VANVE BİTLİS'TE YOLLAR KAPANDIVan'da yağmur ve karla karışık yağmur, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 11:12 Güncelleme: 19.03.2024 - 11:15
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        3 aydır kapalı tutulan Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düştü (2)
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        VANVE BİTLİS'TE YOLLAR KAPANDI

        Van'da yağmur ve karla karışık yağmur, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yetkililer taşkın, sel, su baskını, kar erimesi ve çığ tehlikesine karşı uyarılarda bulunurken, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. 2 kırsal mahalle ile 9 mezranın yolu, kar yağışı nedeniyle kapandı. Ekipler, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

        Bitlis'te de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha kadar sürdü. Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışı ile 45 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yollarının en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağını söyledi. Karayolları ekipleri de karla mücadele çalışması başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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