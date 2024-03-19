Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan; kaya parçaları otomobile isabet etti

BİTLİS- Baykan kara yolunda heyelan meydana geldi. Heyelanda kaya parçalarının isabet ettiği otomobildeki 5 kişi yara almadan kurtuldu.

Bitlis ile Siirt'in Baykan ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun 20’nci kilometresindeki Ağaçdere köyü yakınlarına gece saatlerinde heyelan oldu. Yağışlar nedeniyle yumuşayan yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak yığını yola aktı. Bu sırada yoldan geçen otomobile kaya parçaları isabet etti. Araçtaki 5 kişi yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Karayolları, İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri ekipleri sevk edildi. Ulaşıma kapatılan yol, ekiplerin yaptığı çalışmayla kontrollü olarak tek şeritten açıldı, otomobil çıkarıldı.