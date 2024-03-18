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        Kaymakam Özçelik, öğrencilerle iftarda buluştu

        Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Kadir Has Anadolu Lisesi Yurdunda kalan öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 21:30 Güncelleme: 18.03.2024 - 21:30
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        Kaymakam Özçelik, öğrencilerle iftarda buluştu
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        Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Kadir Has Anadolu Lisesi Yurdunda kalan öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

        Öğrencilerle sohbet ederek taleplerini dinleyen Özçelik, ramazanın önemine ve bereketine değindi.

        Tavsiyelerde bulunduğu öğrencilere başarı dileyen Özçelik, eğitime yönelik desteklerinin devam edeceğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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