Bitlis'te VEDAŞ personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) İl Müdürlüğü, personele yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini sürdürüyor.
Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) İl Müdürlüğü, personele yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini sürdürüyor.
Kurum müdürü Bahadır Demir, gazetecilere, elektrik dağıtım sektörünün çok tehlikeli iş sınıfında yer aldığını söyledi.
Çalışanları her türlü tehlikeden korumak ve bu tehlikelere karşı personeli bilgilendirmek için eğitim verdiklerini belirten Demir, şöyle konuştu:
"Teorik ve pratik olarak gerçekleşen eğitimlerimiz 3 gün sürdü. Eğitim sonrasında sınav yaptık. Eğitim kazanımlarının kalıcı davranış haline gelmesi ve sıfır iş kazası hedefimize ulaşabilmek için işi sıkı tutuyoruz."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.