Akşener: İki dudağınızın arasında, emeklilerin tümüne 11 bin lira seyyanen zam verin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Diyorum ki iki dudağınızın arasında, emeklilerin tümüne 11 bin lira seyyanen zam verin. Emekli maaşı asgari ücret kadar yapılır. Şimdi yeni buraya gelirken bir arkadaşımdan duydum. Seyyanen zam yapılacağı konuşuluyormuş. 5 bin liraymış. 5 bin lirayı kabul etmiyorum Sayın Erdoğan. 11 bin lira zam vermenin bu ülkeye bir zararı yok. Ama o emekliler ayağa kalkar.” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, beraberinde İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, İYİ Parti Bitlis İl Başkanı Ziya Yoldaş ile birlikte karayoluyla Muş’tan Bitlis’in Ahlat ilçesine geldi. Akşener ve beraberindekiler Ahlat Park AVM toplantı salonunda düzenlenen programa katıldı. Akşener burada yaptığı konuşmasında AK Parti Belediye Başkanı iken yeniden aday gösterilmeyen Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban’ı İYİ Parti’den aday göstererek, destek olduklarını söyledi. Akşener, “Şimdi anlayamadığım şey, bu kadar güzel hizmet eden, yani ben Sayın Erdoğan'a yakınlığını, görüşebildiğini biliyorum. Sayın Bahçeli'nin de kendisine olan sempatisini bilirim. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nde birlikte politika yaptık. Belediye başkanlığı ile başka görevlere atlaması gereken kardeşimizi Ahlat'tan ayırmaya kalkarlar. Biz buna müsaade etmeyiz” dedi.

‘AHLAT’I DAVOS VE SOÇİ YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ’ Akşener, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban’ın Ahlat için yaptığı projelerden biri olan külliye inşasına muhalif olmadıklarını, aksine oranın uluslararası toplantılara açılarak Türkiye’nin Soçi’si veya Davos’u olabileceğini belirterek şunları söyledi: “Sizin o plan ve projelerde bildiğim için Sayın Cumhurbaşkanı'na seslendim. Burada inşa edilen Külliyenin asıl amacı Soçi yapmak, Davos'u yapmak üzere bu buraya yapılan külliyenin aktif kullanıldığı bir alan yaratmak esastı. Doğru. Şimdi beraber sen seçileceksin ben de muhalefetin nasıl yapıldığını Türkiye'de herkese göstereceğim. Ve burayı hakikaten devletimizin önemli toplantılarının yapıldığı uluslararası bir kültür, uluslararası bir turizm ama bir diğer önemli nokta uluslararası bir toplantı merkezi, toplantı şehri haline getireceğiz. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı Biden, yarın kim olur bilemem. Buraya Biden gelecek, Putin gelecek, Avrupa ülkelerinin devlet başkanları gelecekler ve burada hani geçmişte Lozan'da olduğu gibi, Brüksel'de Soçi'de ve Davosta olduğu gibi uluslararası toplantıların burada yapıldığını hayal edin. Bunu başaracağız birlikte. Ama önce Mümtaz başkan seçilecek. Dolayısıyla devletin yaptığı, Sayın Erdoğan'ın öncülük ettiği bu külliyeyi daha aktif kullanılması için çalışacağız. Biz Külliye’nin yapılmasına bir siyasi parti olarak bir muhalefet partisi olarak hiç karşı çıkmadık. Ama daha aktif, daha canlı, daha geniş kullanılması gerektiğini de söylemeye devam edeceğiz.”

‘EMEKLİLERE SEYYANEN 11 BİN TL ZAM YAPILMALI’ Akşener, emekliler ve atanamayan öğretmenlerin sorunlarına da değinerek, "Ama bugün burada biz seslenmede bulunmak, bir çağrıda bulunmak istiyorum. Şimdi biz 2023 seçimlerine giderken bütün siyasi partiler emeklilerin maaşlarıyla ilgili konuştu. Emekliler Ahlat'ta da aç, yan geliri olmayan Aydın'da da aç, İstanbul'da da aç. 10 bin lira emekli maaşı alan bir emeklinin gerçekten et peynir alması mümkün değil. Dolayısıyla bu seçim süreci boyunca ben 3 şeyi her konuşmamda dile getirdim. Hem gerçek dertlerin konuşulmasına örnek olması açısından, hem sizin sesiniz olmak açısından, hem de Türkiye'de yeni bir muhalefet dilini inşa etmeye gayret ettiğimizi göstermek açısından. Birincisi emekliler. Şimdi diyorum ki ben emeklilerle ilgili Sayın Erdoğan 7 bin lira bayram için ikramiye verin. 3 bin lira yetmez. Diyorum ki iki dudağınızın arasında, emeklilerin tümüne 11 bin lira seyyanen zam verin. Emekli maaşını asgari ücret kadar yapılır. Şimdi yeni buraya gelirken bir arkadaşımdan duydum. Bir seyyanen zam yapılacağı konuşuluyormuş. 5 bin liraymış. 5 bin lirayı kabul etmiyorum Sayın Erdoğan. Samimiyetle 11 bin lira hesapladık. 11 bin lira zam vermenin bu ülkeye bir zararı yok. Ama o emekliler ayağa kalkar. Onlar bunu hak ettiler.” diye konuştu.