Hizan'da muhtarlar toplantısı yapıldı

Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik Başkanlığında, köy ve mahalle muhtarları toplantısı gerçekleştirildi.

Kültür Merkezi konferans salonundaki toplantıda konuşan Özçelik, muhtarların vatandaş ile devlet arasında köprü görevi gördüğünü söyledi.

Kamu yönetim zincirinin ilk halkası olan muhtarların sorumlu oldukları bölgelerde önemil çalışmalar yürüttüğünü belirten Özçelik, şöyle konuştu:

"Muhtarlarımız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasında, sorunlarının çözüme kavuşturulmasında olmazsa olmaz öneme sahip. Köy ve mahallelerimizde devletimizin gören gözü, işiten kulağıdır muhtarlarımız. Buradaki amacımız, mahalle ve köylerimizin sorun ve sıkıntılarını birinci ağızdan dinlemek ve ilgili kurumlarımızın koordinesinde, imkanlarımız ölçüsünde çözüme kavuşturmaktır."

Özçelik, daha sonra muhtarların talep ve sorunlarını dinledi.