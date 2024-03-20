Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Kaymakam Özçelik, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi

        Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 21:02 Güncelleme: 20.03.2024 - 21:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaymakam Özçelik, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

        Yemeğin ardından konuşan Özçelik, şehit aileleri ve gazilerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

        Her zaman şahit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını belirten Özçelik, "Sizler en sevdiklerinizi kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü, ülkemizin bekası, milletimizin huzur ve güvenliği için yetiştirdiniz ve onları gül bahçesine gidercesine makamların en yücesi şehitlikle sonsuzluğun sahibine uğurladınız. Gazilerimiz, gözlerini kırpmadan, bir an bile tereddüt etmeden bayrağımız, vatanımız ve milletimiz için her türlü tehlikeye atıldılar. Ateş çemberinin içinden geçtiler ve gazilik makamına eriştiler. Şehitlerimizin ve gazilerimizin yaptıkları fedakarlığın, onlara olan minnet borcunun hiçbir şekilde ve hiçbir zaman ödenmeyeceğinin de bilincindeyiz. Kahramanlarımıza minnettarız. Onları hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız." diye konuştu.

        Programa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Ömür Tekeli, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz ile Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Methi Özdemir katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Szymanski'ye 3 dev talip!
        Szymanski'ye 3 dev talip!
        Bakan Fidan'dan Türkiye'nin AB üyelik sürecine dair açıklama
        Bakan Fidan'dan Türkiye'nin AB üyelik sürecine dair açıklama
        Suçunu itiraf etti!
        Suçunu itiraf etti!
        Kuyumcuyu bıçaklayan sanık: Ne yaptığımı bilmiyorum
        Kuyumcuyu bıçaklayan sanık: Ne yaptığımı bilmiyorum
        Mevduat faiz artışı nasıl etkileyecek?
        Mevduat faiz artışı nasıl etkileyecek?
        Kanserde korkutan artış! Her 5 kilo artış, riski yüzde 5 artırıyor
        Kanserde korkutan artış! Her 5 kilo artış, riski yüzde 5 artırıyor
        Beşiktaş'tan Süper Kupa tepkisi!
        Beşiktaş'tan Süper Kupa tepkisi!
        Kitap bastırdı borcunu ödemedi
        Kitap bastırdı borcunu ödemedi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Hamile olduğu iddiasına takvimli cevap
        Hamile olduğu iddiasına takvimli cevap
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Doğuma günler kala evlendi
        Doğuma günler kala evlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur'da
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Burası bazen ada, bazen yarımada
        Burası bazen ada, bazen yarımada
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Akaryakıtta yeni dönem
        Akaryakıtta yeni dönem
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?

        Benzer Haberler

        Bitlis'te DEM Parti'nin düzenlediği Nevruz kutlamasına ilişkin 4 kişi gözal...
        Bitlis'te DEM Parti'nin düzenlediği Nevruz kutlamasına ilişkin 4 kişi gözal...
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bitlis'te teşkilat toplantısına katıldı:
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bitlis'te teşkilat toplantısına katıldı:
        Akşener: İki dudağınızın arasında, emeklilerin tümüne 11 bin lira seyyanen...
        Akşener: İki dudağınızın arasında, emeklilerin tümüne 11 bin lira seyyanen...
        Hizan'da muhtarlar toplantısı yapıldı
        Hizan'da muhtarlar toplantısı yapıldı
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç, Bitlis'te nevruz kutlamasına katıldı
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç, Bitlis'te nevruz kutlamasına katıldı
        Bitlis'te "Kariyer Sürecinde Hedef Belirleme ve Hedefe Giden Yollar" semine...
        Bitlis'te "Kariyer Sürecinde Hedef Belirleme ve Hedefe Giden Yollar" semine...