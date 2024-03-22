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        Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi

        Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 08:19 Güncelleme: 22.03.2024 - 08:19
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        Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi
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        Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde eğitime ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları ve karın etkili olduğu belirtildi.

        Açıklamada, il merkezi ile bağlı köylerdeki resmi ve özel eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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