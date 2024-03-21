Hizan Kaymakamı Özçelik, vatandaşlarla bir araya geldi

Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, iftarın ardından vatandaşlarla bir araya geldi.

Öğretmenevinde görüştüğü vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Özçelik, ilçe sakinlerine en iyi hizmeti vermek için çaba gösterdiklerini belirtti.

Özçelik, "Devletimizin imkanlarını doğru sevk ve idare ile vatandaşlarımıza etkin hizmet sunarak ilçemizdeki sorunların çözümü ve vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapacağız." dedi.

Toplantıya katılan vatandaşlar da desteklerinden dolayı Özçelik'e teşekkür etti.