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        Hizan Kaymakamı Özçelik, vatandaşlarla bir araya geldi

        Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, iftarın ardından vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 11:59 Güncelleme: 21.03.2024 - 11:59
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        Hizan Kaymakamı Özçelik, vatandaşlarla bir araya geldi
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        Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, iftarın ardından vatandaşlarla bir araya geldi.

        Öğretmenevinde görüştüğü vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Özçelik, ilçe sakinlerine en iyi hizmeti vermek için çaba gösterdiklerini belirtti.

        Özçelik, "Devletimizin imkanlarını doğru sevk ve idare ile vatandaşlarımıza etkin hizmet sunarak ilçemizdeki sorunların çözümü ve vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yapacağız." dedi.

        Toplantıya katılan vatandaşlar da desteklerinden dolayı Özçelik'e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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