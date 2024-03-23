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        Bitlis'te 103 köy yolu ulaşıma kapandı

        BİTLİS'te aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 103 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 12:31 Güncelleme: 23.03.2024 - 12:35
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        Bitlis'te 103 köy yolu ulaşıma kapandı
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        BİTLİS’te aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 103 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının merkezde yarım metre, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştığı kentte, yolların açılması için çalışma başlatıldı.

        Bitlis ve çevresinde hafta başından itibaren aralıklarla süren kar yağışı, gece etkisini artırdı. Tek katlı yapıların ve park halindeki araçların kara gömüldüğü kentte, merkezdeki kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerde 1 metreyi bulan kar nedeniyle 103 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Bitlis Belediyesi karla mücadele ekipleri, merkezdeki cadde ve sokaklarda, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri ise köy yollarında kar temizleme çalışması yürütüyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yollarının açılması için 10 ayrı şantiyede 80 personel ve 60 iş makinesiyle çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Öte yandan etkili olan yoğun kar nedeniyle çığ uyarısı da yapıldı. Yetkililer, eğimin fazla olduğu bölgelerde yaşayanların dikkatli olmalarını istedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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