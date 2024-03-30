Bitlis'te Saadet Partisi'nin Gölbaşı Belde Belediye Başkan adayı Baysan, AK Parti'ye katıldı

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve Köstekçi'nin, Baysan ile yakınlarına AK Parti rozeti takmasının ardından tören basına kapalı devam etti.

CHP'nin Bitlis Belediye Başkan adayının da partisinden istifa ederek partilerine katıldığını anımsatan Köstekçi, "Bugün de Gölbaşı beldemizde Saadet Partisi'nin adayı istifa edip saflarımıza katıldı. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

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