Bitlis'te 'Miting saati satıldı' eleştirisi yapan CHP belediye başkan adayı, partisinden istifa edip AK Parti'ye geçti

CHP Bitlis Belediye Başkan Adayı Selim Soyugüzel, bugün yapılması planlanan miting saatinin partisinin il başkanı tarafından para karşılığı satıldığını ileri sürmesinin ardından adaylıktan ve partisinden istifa edip AK Parti'ye katıldı. Soyugüzel'e parti rozetini AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi taktı. Cumhuriyet Halk Partisi Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ise iddiaları ve suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, "Parayla pulla işim olmaz. Yasada belirtildiği üzere miting alanlarının siyasi parti veya bağımsız adaylar arasında değiştirilebilir ibaresi yer almaktadır" dedi.

Bitlis'te CHP'nin Belediye Başkan Adayı Selim Soyugüzel, dün düzenlediği basın toplantısında bugün yapılması planlanan miting saatlerindeki değişiklik konusunda partisinin il başkanı Metin Güzelkaya’yı suçlayarak, “Kapalı kapılar ardında kirli oyunlar oynanarak, il başkanı tarafından benim miting saatim DEM Parti’ye satılmıştır. Bunu kabul etmiyorum. Davacı olacağım" dedi. Kura çekimi sonucu CHP’nin miting saatinin 13.00 ile 15.00 arasında, DEM Parti’nin ise 15.00 ile 17.00 arasında olacağının belirlendiğini ifade eden Soyugüzel, bugün belediye başkan adaylığı ve partisinden istifa ederek AK Partiye geçti. Yaklaşık 300 kişiden oluşan akrabalarıyla AK Parti'ye geçen Soyugüzel'i parti binasında AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, AK Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay ve AK Parti önceki dönem Milletvekili Vahit Kiler karşıladı. AK Parti İl Başkanı Köstekçi tarafından parti rozeti takılan Soyugüzel, CHP Belediye Başkan Adaylığı ve partisinden istifa ettiğini söyledi.

‘BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ’ Soyugüzel, "Bu memleket hepimizindir. Akrabamız olan AK Parti Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay başkanımızı destekleyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olacağız. Bitlis AK Parti teşkilatı ile beraber omuz omuza verip, pazar günü yapılacak olan seçimi hep beraber kazanacağız. Her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olacağız. Güçlüyüz kararlıyız, birlikte başaracağız. İstikrarlı bir şekilde çalışacağız. Yolumuz bahtımız açık olsun" dedi. AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ise, CHP’den istifa eden Selim Soyugüzel’in dün bir sıkıntı yaşadığını ifade ederek, "Selim Başkan, dün yaşamış olduğu sıkıntıdan sonra bizimle beraber hareket etmek istediğini, Bitlis Belediye Başkanımız ve Belediye Başkan Adayımız Nesrullah Tanğlay’ı desteklemek istediğini ifade etmiştir. Bu bize şeref vermiştir, güç vermiştir. Selim Başkan’a, ekibine ve ailesine hoş geldin, diyoruz. Allah’ın izniyle 31 Mart akşamı bu birliktelik ciddi bir kazanım ve başarı getirecektir" diye konuştu.

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhaoğlu da, “Milletin rotası dışına çıkanlar, gizli kapaklı filmler yapanlar, gizli planlar yapanlar, kendi parti içi hesaplaşmalarında bile demokratik olgunluğu göstermeden birbirlerini yarı yolda bırakanlar, bugün milletin partisi olan AK Parti'ye gelip burada bizimle kenetleniyorlar. Ben öncelikle hem Selim Bey’e hem de kıymetli ailesine canıgönülden teşekkür ediyorum. İşte AK Parti'nin farkı budur. AK Parti kendi partisi içinde hizmet veren kendi partisinin gönüldaşlarına hiçbir zaman yanlış yapmamış, gizli planlar içinde olmamış, her zaman samimiyetle halk için siyaset yapan birilerinin planlarının bir parçası olmayan bir partidir" dedi.