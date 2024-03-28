Ahlat'ta 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde cenaze konvoyunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde cenaze konvoyunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.
Tatvan ilçesi istikametinden Ahlat ilçesine gelen cenaze konvoyunda bir aracın aniden fren yapması sonucu 5 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı.
Kaza sonucu yaralanan N.E, sağlık ekiplerince Ahlat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ve polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.
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