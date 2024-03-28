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        Ahlat'ta 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde cenaze konvoyunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 13:46 Güncelleme: 28.03.2024 - 13:46
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        Ahlat'ta 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde cenaze konvoyunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

        Tatvan ilçesi istikametinden Ahlat ilçesine gelen cenaze konvoyunda bir aracın aniden fren yapması sonucu 5 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı.

        Kaza sonucu yaralanan N.E, sağlık ekiplerince Ahlat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma ve polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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