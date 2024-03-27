Bitlis'te kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor

Bitlis’te karla mücadele, İl Özel İdaresi ekiplerince sürdürülüyor.

Kentte dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

Kırsal bölgelerde zor şartlarda çalışan ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kısa sürede yolları açmak için çaba gösteriyor.

İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, gazetecilere, dün etkili olan kar nedeniyle merkeze bağlı çok sayıda köy yolunun kapandığını söyledi.

Yolların açılması için çalışmalara devam ettiklerini belirten Aşit, şöyle konuştu:

"Dün geceden beri mesai saati gözetmeksizin çalıştık. Şu an yollarımızın yüzde 80'ini açmış durumdayız. Bitlis genelinde 60 iş makinası ve 80 personelle karla mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son yılların en şiddetli kışlarından birini dün yaşadık. Yüksek yerlerde bir metreyi aşan kar bulunmakta. Türkiye'de bazı bölgelerde denize girilirken biz burada karla mücadele çalışmasına devam ediyoruz. Vatandaşlarımız rahat olsunlar. Mesai arkadaşlarımızla, devletimizin tüm imkanlarıyla sahadayız. İnşallah sabaha kadar bütün köy yollarımızı vatandaşın hizmetine açacağız."