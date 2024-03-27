Van Gölü, sel sularıyla kahverengiye döndü

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde etkili olan sağanak sele neden oldu. Sel suları, derelere karışıp ulaştığı Van Gölü'nde sahil kesimini kahverengiye dönüştürdü.

Bitlis’te 9 gündür yağan yoğun kar, Ahlat ilçesinde ise karla karışık yağmur olarak etkili oldu. Yağmur, bugün ilçenin kırsalında sele neden oldu. Yüksek kesimlerden akan sel suları, derelere karışıp Van Gölü'ne ulaştı. Göl kıyısında kahverengiye dönen yaklaşık 10 kilometrelik alan, havadan görüntülendi.