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        Bitlis'te okullara kar tatili

        BİTLİS merkez ve Tatvan ilçesinde etkili alan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim- öğretime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 09:10 Güncelleme: 26.03.2024 - 09:15
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        Bitlis'te okullara kar tatili
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        BİTLİS merkez ve Tatvan ilçesinde etkili alan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim- öğretime bugün ara verildi.

        Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent merkezi ve Tatvan ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bugün bir günlüğüne tatil edildi. Konuya ilişkin Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle, 26.03.2024 tarihinde Bitlis merkez ve bağlı köyler ile Tatvan ilçesi ve bağlı köylerdeki ilk, orta ve liseler, resmi ve özel eğitim kurumlarında (Özel eğitim kursları, rehabilitasyon merkezleri, halk eğitim kursları) eğitime 1 gün ara verilmiştir” denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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