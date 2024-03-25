Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyon 2025'te yüzde 15'lere, 2026'da tek hanelere düşecek (2)

BİTLİS’TESTK TEMSİLCİLERİ İLE İFTAR YAPTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz partisinin seçim çalışmalarına destek vermek üzere bulunduğu Bitlis’te, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ve kanaat önderleri ile iftarda bir araya geldi. Polisevinde düzenlenen iftar yemeği öncesinde konuşan Yılmaz, ekonomik rakamları değerlendirerek, terörden arındırılan bölgede kalkınma hamlelerinin başladığını belirterek, şunları söyledi:

"Ulaştırmadan sağlığa, eğitimden çevre ve şehirciliğe kadar her alanda Türkiye’yi yatırımlarla ilmek ilmek dokuyoruz. Kaybedecek tek bir günümüzün, tek bir saatimizin olmadığının bilinciyle mücadele bayrağını Ahlat ruhuyla hep daha yukarıya taşımaya uğraşıyoruz. Türkiye’yi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyütme hedefimizi adım adım hayata geçiriyoruz. Nasıl vatandaşlarımız arasında ayrım yapmıyorsak, illerimiz, bölgelerimiz arasında da asla ayrım yapmadık yapmayız. Bölgesel milliyetçiliğe her zaman karşı olduk. Ankara’dan İstanbul’a, İzmir’e hizmet götürürken Muş’u, Bitlis’i, Şırnak’ı ihmal etmiyoruz. Deprem sebebiyle 104 milyar dolarlık ilave yükle karşılaşmış olsak da yüzde 4,5 gibi çok iyi bir oranla ekonomimiz büyümeye devam etti. Millî gelirimiz ilk kez 1,1 trilyon doların üzerine çıktı ve kişi başına millî gelirimiz ilk kez 13 bin doları aştı. İşsizlik oranı yüzde 9,4 ile son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. Kalıcı sosyal refah ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için fiyat istikrarı çok önemlidir. Bu süreçte bir takım fedakârlıklar gerekecek. Sonuçta ekonomimizin büyümesi için bu çabaları da göstermek zorundayız. Yoklukların ve yoksullukların, yasakların, baskıların, zulümlerin, kavgaların, çekişmelerin üstesinden geldik. Çok şükür farklı bir atmosferi oluşturduk. Ülkemizi Doğusuyla Güneydoğusuyla Türkiye Yüzyılı seviyesine getirdik. Cudi’yi, Gabar’ı, Tendürek’i Bestler derelerini artık terörden temizlemiş durumdayız. Gerçekten bölgede bir huzur ve güven iklimi hakim."