Bitlis kent merkezinde kar kalınlığı 64 santim, yükseklerde 1 metreyi geçti

BİTLİS'te kar yağışı nedeniyle 87 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamazken, merkezde kar kalınlığı 64, yükseklerde ise 1 metreyi geçti.

Bitlis'te bir hafta boyunca belirli aralıklarla yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yerdeki kar kalınlığının 64 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştığı kentte, 87 köy ile ulaşım sağlanamıyor. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi 60 iş makinesi ve 80 personelle çalışma başlattı. Belediye ekipleri de kent merkezinde kar temizleme çalışması yaptı. İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan kapanan köy yollarının açılması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.