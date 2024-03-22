Güroymak'ta çöken ağılda 6 küçükbaş hayvan telef oldu

Bu sırada ağılda bulunan 6 küçükbaş hayvan telef oldu.

İlçenin Yukarı Kolbaşı köyünde etkili olan kar ve sağanak nedeniyle Nurullah Barlas'a ait ağılın bir bölümü çöktü.

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