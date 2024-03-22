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        Güroymak'ta çöken ağılda 6 küçükbaş hayvan telef oldu

        Bitlis'in Güroymak ilçesinde çöken ağılda 6 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 16:55 Güncelleme: 22.03.2024 - 16:55
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        Güroymak'ta çöken ağılda 6 küçükbaş hayvan telef oldu
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        Bitlis'in Güroymak ilçesinde çöken ağılda 6 küçükbaş hayvan telef oldu.

        İlçenin Yukarı Kolbaşı köyünde etkili olan kar ve sağanak nedeniyle Nurullah Barlas'a ait ağılın bir bölümü çöktü.

        Bu sırada ağılda bulunan 6 küçükbaş hayvan telef oldu.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köye giderek incelemelerde bulundu.

        Barlas, geçimini sağladığı hayvanlarının telef olması nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını belirterek, yetkililerden destek istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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