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        Bitlis'te okullara kar tatili (2)

        63KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDIBitlis'te kar yağışı nedeniyle 63 köy yolu, ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 09:54 Güncelleme: 22.03.2024 - 10:00
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        Bitlis'te okullara kar tatili (2)
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        63KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

        Bitlis'te kar yağışı nedeniyle 63 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yolların kısa sürede ulaşıma açılacağını söyledi. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 50, kent merkezinde 20 santimetreye ulaşırken, belediye ekipleri de şehir merkezinde kar temizleme çalışması yaptı.

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