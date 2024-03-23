Tatvan'da kar yağışı etkili oldu

Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi, karla mücadele ekipleri de cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

İlçede üç günden bu yana etkisini sürdüren sağanak, yerini kara bıraktı.

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