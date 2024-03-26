Bitlis'te okullara kar tatili (2)

75KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Bitlis'te 2 gün aradan sonra yeniden başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Tek katlı yapıların ve park halindeki araçların kara gömüldüğü kentte, merkezdeki kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerde 1 metreyi aşan kar nedeniyle 75 köy yolu, ulaşıma kapandı. Bitlis Belediyesi karla mücadele ekipleri, cadde ve sokaklarda, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri ise köy yollarında kar temizleme çalışması yürütüyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdür Ümit Kurtkan, kapanan köy yolların açılması için 10 ayrı şantiyede 80 personel ve 60 iş makinesi ile çalışma yürüttüklerini söyledi. Öte yandan kent merkezinde kayganlaşan yollar nedeniyle araç kazaları oldu. Ekipler araçlar için çalışma başlatırken, yetkililer yoğun kar ve çığ tehlikesi uyarısı yaptı. Yetkililer, eğimin fazla olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.