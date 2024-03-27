CHP Bitlis Belediye başkan adayından, partisinin il başkana 'miting' eleştirisi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Bitlis Belediye başkan adayı Selim Soyugüzel, yarın yapılması planlanan miting saatinin partisinin il başkanı tarafından para karşılığı satıldığını ileri sürdü. Konu ile ilgili basın açıklaması yapan Soyugüzel, “Kapalı kapılar ardında kirli oyunlar oynanarak, il başkanı tarafından benim miting saatim DEM Parti’ye satılmıştır. Bunu kabul etmiyorum. Davacı olacağım." dedi.

Bitlis'te CHP'nin Belediye başkan adayı Selim Soyugüzel, düzenlediği basın toplantısında yarın yapılması planlanan miting saatlerindeki değişiklik konusunda partisinin il başkanı Metin Güzelkaya’yı eleştirdi. Kura çekimi sonucu CHP’nin miting saatinin 13.00 ile 15.00 arasında, DEM Parti’nin ise 15.00 ile 17.00 arasında olacağının belirlendiğini ifade eden Soyugüzel, şöyle konuştu:

“CHP, aday adaylığı için başvuran 7 kişi arasında beni aday olarak gösterdi. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüştüm. Bana dedi ki; tüm desteğimiz seninle beraberdir. Ben de onun bu sözüne güvenerek aday oldum. Bu süreçte seçim çalışması yaptım. Benim bilgim dışında merkez ilçe seçim kurulu tarafından kura çekilmiş. Benim miting saatim 28 Mart 2024 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 saatleri arasında bana hak tanındı. Daha sonra maalesef benim bilgim dışımda partimizin il başkanı tarafından miting saatimi para karşılığında DEM Partiye sattığını öğrendim. Telefonla aradığımda cevap vermedi. DEM Parti il örgütüyle beraber kapalı kapılar arkasında kirli oyunlar oynanırken, para karşılığı benim miting saatimi satmış. Yaşanan bu gelişme üzerine Merkez İlçe Seçim Kurulu'na giderek itiraz dilekçesi verdim. İtirazım kabul edildi. DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, partimizin il başkanı Metin Güzelkaya'yı para ile satın almış. Benim itirazımdan sonra DEM Parti de itiraz etmiş ve benim miting saatim 13.00 ile 15.00’de olması gerekirken, 17.00 ile 19.00 arası değiştirildi. Bu saatler de iftara denk geliyor. Hiç kimse o saatte mitinge gelmez. Ben bu haksızlığı şiddetle kınıyorum. Cumhurbaşkanımıza ve muhalefet partilerine sesleniyorum. Bu haksızlığın önüne geçin. DEM parti gelirse Bitlis batacak. Bugüne kadar DEM Parti Bitlis’e bir çivi çakmış mı? Bir dikili ağaçları var mı? Bunlar il başkanımızı, bu memleketimizi geriye götürmek için ellerinden gelen bütün imkanları kullanıyorlar." dedi.

'DAVACI OLACAĞIM' Konuyu ilgili makamlara bildireceğini söyleyen CHP Bitlis Belediye başkan adayı Soyugüzel, “Ben davacıyım. Bugün saat 13.30 gibi DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, belediye başkanlığı düşürülen Faruk İşlek ile CHP İl Başkanlığı’na geldiler. Kameraların incelenmesini istiyorum. İl Başkanı Metin Güzelkaya ile buluştular. Ben o sırada partideydim. Benden gizli başka odalara gittiler, bilgi de vermediler. Biz bugüne kadar teröre boyun eğmemişiz, eğmeyeceğiz. Miting saatimi değiştirmeseler benimle birlikte hareket eden akrabalarıma danışıp karar vereceğim." diye konuştu.