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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Bitlis'te iftar programına katıldı

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bitlis'te partisince düzenlenen iftar programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 22:13 Güncelleme: 29.03.2024 - 22:22
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Bitlis'te iftar programına katıldı
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bitlis'te partisince düzenlenen iftar programına katıldı.

        Kent merkezindeki bir restoranda gerçekleştirilen programda konuşan Babacan, Bitlis'te bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Ramazanın ekmeği bölüşürken bereketli olduğunu belirten Babacan, bu ayın ülke için berekete vesile olmasını diledi.

        Türkiye'nin her konudaki sorununa çözümlerinin hazır olduğunu anlatan Babacan, "Bu büyük ülke, Avrupa'nın en büyük nüfusuna, topraklarına ve genç nüfusuna sahip. Bu ülke, sorunlarını ehil ve dürüst kadrolarla rahatça aşabilecek güce sahip." dedi.

        Sorunların adalet ilkesinden sapmadan her konuda şeffaflıkla hareket ederek çözülebileceğini kaydeden Babacan, devleti yönetmenin adalet, ehliyet ve istişare gibi 3 temel ilkesinin olduğunu dile getirdi.

        Babacan, bu ilkeler uygulandığı zaman ülkenin yükseleceğini ifade etti.

        Programda, DEVA Partisi Bitlis Belediye Başkan adayı Fikret Bakır ve İl Başkanı Abdulalim Daşdemir de konuşma yaptı.

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        Galeri
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