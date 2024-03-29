Bitlis'te keklik avlayanlara 106 bin 135 lira para cezası uygulandı
Bitlis'te keklik avlayan 4 kişiye 106 bin 135 lira para cezası uygulandı.
Bitlis'te keklik avlayan 4 kişiye 106 bin 135 lira para cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, kentte kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Tanrıyar Jandarma Komutanlığınca dün gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında durdurulan araçta 16 keklik, 4 tahta kafes ve kıl tuzak ile 2 ses cihazı ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 kişiye toplamda 106 bin 135 lira para cezası uygulandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.