Hizan'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Özçelik, "Seçimlerin ilçemizde huzurlu ve güvenli bir ortamda geçmesini sağlayacağız. Vatandaşlarımızın oylarını güvenli şekilde kullanabilmeleri için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

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